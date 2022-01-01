Intel Core i5 7400 против i5 12400
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7400 на 3.0 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
55
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
17
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 884 балла
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
928
Core i5 12400 +85%
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
3408
Core i5 12400 +253%
12036
Passmark CPU (одноядерный)
2120
Core i5 12400 +69%
3578
Passmark CPU (многоядерный)
5535
Core i5 12400 +260%
19952
Geekbench 5 (одноядерный)
889
Core i5 12400 +90%
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
3106
Core i5 12400 +171%
8432
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-7400
|i5-12400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7400
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1