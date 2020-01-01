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Intel Core i5 7400 против i5 6600

Intel Core i5 7400
Intel Core i5 7400
VS
Intel Core i5 6600
Intel Core i5 6600

Что лучше: Intel Core i5 7400 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 6600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600 and 7400
Причины выбрать Intel Core i5 7400
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 6600
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7400
2084
Core i5 6600 +8%
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7400
5484
Core i5 6600 +10%
6013
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7400
3025
Core i5 6600 +7%
3236

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7400 и i5 6600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 182 долларов 225 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i5-7400 i5-6600
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.75 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7400 Сайт Intel Core i5 6600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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