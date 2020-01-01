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Intel Core i5 7400 против i5 6600K

Intel Core i5 7400
Intel Core i5 7400
VS
Intel Core i5 6600K
Intel Core i5 6600K

Что лучше: Intel Core i5 7400 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 6600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600K and 7400
Причины выбрать Intel Core i5 7400
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 6600K
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7400
2084
Core i5 6600K +11%
2321
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7400
5484
Core i5 6600K +13%
6202
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7400
866
Core i5 6600K +31%
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7400
3025
Core i5 6600K +24%
3741

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7400 и i5 6600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 5 августа 2015
Цена в момент релиза 182 долларов 243 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i5-7400 i5-6600K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7400 Сайт Intel Core i5 6600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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