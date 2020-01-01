Главная > Сравнения CPU > Core i5 7500 vs Ryzen 5 2600

Intel Core i5 7500 против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 7500
Intel Core i5 7500
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 7500
Причины выбрать Intel Core i5 7500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7500 +2%
2280
Ryzen 5 2600
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7500
6122
Ryzen 5 2600 +115%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7500
3207
Ryzen 5 2600 +70%
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7500 и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 202 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели i5-7500 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7500 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (16.7%)
5 (83.3%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5 7500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях