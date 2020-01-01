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Intel Core i5 7500 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 7500
Intel Core i5 7500
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 7500
Причины выбрать Intel Core i5 7500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7500
2280
Ryzen 5 3600 +11%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7500
6122
Ryzen 5 3600 +191%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7500
922
Ryzen 5 3600 +35%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7500
3207
Ryzen 5 3600 +129%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7500 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 202 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i5-7500 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7500 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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