Intel Core i5 7500 против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
45
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
70
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7500
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
471
Cinebench R20 (многоядерный)
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2280
Ryzen 5 3600 +11%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
6122
Ryzen 5 3600 +191%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
922
Ryzen 5 3600 +35%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
3207
Ryzen 5 3600 +129%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-7500
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7500
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
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Всего проголосовало: 8
Конкуренты
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- Intel Core i5 7500 или AMD Ryzen 3 3200G
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 10700K
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3 10100
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 10600
- AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen 5 3600XT