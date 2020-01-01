Intel Core i5 7500 против AMD Ryzen 5 4600H
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 31% ниже чем у Core i5 7500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
Cinebench R20 (многоядерный)
3311
Passmark CPU (одноядерный)
2280
Ryzen 5 4600H +9%
2491
Passmark CPU (многоядерный)
6122
Ryzen 5 4600H +139%
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
922
Ryzen 5 4600H +16%
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
3207
Ryzen 5 4600H +36%
4356
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-7500
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7500
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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