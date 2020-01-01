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Intel Core i5 7500 против i3 7100

Intel Core i5 7500
Intel Core i5 7500
VS
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или i3 7100 с 2-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100 and 7500
Причины выбрать Intel Core i5 7500
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • На 22% ниже чем у Core i5 7500 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7500 +43%
6122
Core i3 7100
4281
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7500 +52%
3207
Core i3 7100
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7500 и i3 7100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 202 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i5-7500 i3-7100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7500 Сайт Intel Core i3 7100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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