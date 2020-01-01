Intel Core i5 7500 против i3 8100
Что лучше: Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
364
Cinebench R20 (многоядерный)
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7500 +2%
2280
2227
Passmark CPU (многоядерный)
6122
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
922
Core i3 8100 +7%
985
Geekbench 5 (многоядерный)
3207
Core i3 8100 +1%
3254
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-7500
|i3-8100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7500
|Сайт Intel Core i3 8100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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