Intel Core i5 7500 против i5 1035G1
Что лучше: десктопный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7500
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Core i5 7500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Passmark CPU (одноядерный)
2280
Core i5 1035G1 +4%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
6122
Core i5 1035G1 +29%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
922
Core i5 1035G1 +26%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3207
Core i5 1035G1 +12%
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-7500
|i5-1035G1
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7500
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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