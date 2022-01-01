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Intel Core i5 7500 против i5 12500

Intel Core i5 7500
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 7500
Intel Core i5 12500

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц или i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 7500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 947 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7500
2289
Core i5 12500 +66%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7500
6115
Core i5 12500 +232%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7500
954
Core i5 12500 +85%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7500
3333
Core i5 12500 +165%
8824
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7500 и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-7500 i5-12500
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.4 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 7500
0.44 терафлопс
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7500 Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Core i5 7500 или Ryzen 5 3600
2. Core i5 7500 или Core i7 1165G7
3. Core i5 12500 или Ryzen 5 3600
4. Core i5 12500 или Core i7 11700
5. Core i5 12500 или Core i5 12400
6. Core i5 12500 или Core i5 11500
7. Core i5 12500 или Ryzen 5 5500

Комментарии

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