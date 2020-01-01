Intel Core i5 7500 против i5 6400
Что лучше: Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
15
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7500
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.3 ГГц)
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
275
Cinebench R20 (многоядерный)
1065
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7500 +16%
2280
1969
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7500 +21%
6122
5063
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7500 +15%
922
801
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7500 +11%
3207
2901
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|187 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i5-7500
|i5-6400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7500
|Сайт Intel Core i5 6400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i5 7500 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 7500 vs AMD Ryzen 5 4600H
- Intel Core i5 7500 vs Intel Core i7 1165G7
- Intel Core i5 6400 vs AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 6400 vs Intel Core i5 9400F
- Intel Core i5 6400 vs Intel Core i5 8400
- Intel Core i5 6400 vs Intel Core i5 7400
- Intel Core i5 6400 vs Intel Core i5 6500