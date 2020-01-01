Intel Core i5 7500 против i5 7400
Что лучше: Intel Core i5 7500 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 7400 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
16
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7500
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7500 +9%
2280
2084
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7500 +12%
6122
5484
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7500 +6%
922
866
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7500 +6%
3207
3025
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-7500
|i5-7400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7500
|Сайт Intel Core i5 7400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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