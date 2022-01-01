Intel Core i5 7600 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: десктопный Intel Core i5 7600 на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
56
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7600
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 62% ниже чем у Core i5 7600 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
4624
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7600 +4%
2470
2376
Passmark CPU (многоядерный)
6588
Ryzen 3 5300U +52%
10039
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7600 +1%
1000
991
Geekbench 5 (многоядерный)
3491
Ryzen 3 5300U +7%
3743
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Lucienne
|Номер модели
|i5-7600
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7600
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1