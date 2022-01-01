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Intel Core i5 7600 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 7600
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i5 7600
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: десктопный Intel Core i5 7600 на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 7600
Причины выбрать Intel Core i5 7600
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 62% ниже чем у Core i5 7600 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7600 +4%
2470
Ryzen 3 5300U
2376
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7600
6588
Ryzen 3 5300U +52%
10039
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7600
3491
Ryzen 3 5300U +7%
3743
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7600 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Lucienne
Номер модели i5-7600 -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика HD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 7600
0.44 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7600 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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