Главная > Сравнения CPU > Core i5 7600 vs Core i3 8300

Intel Core i5 7600 против i3 8300

Intel Core i5 7600
Intel Core i5 7600
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: Intel Core i5 7600 на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i3 8300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 7600
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% ниже чем у Core i5 7600 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7600 +7%
2461
Core i3 8300
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7600 +3%
6468
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7600 +40%
981
Core i3 8300
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7600 +115%
3392
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7600 и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 224 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i5-7600 i3-8300
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7600 Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 8300 или i5 7600?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях