Intel Core i5 7600 против i5 6600
Что лучше: Intel Core i5 7600 на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 6600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
50
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7600
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Cinebench R20 (многоядерный)
1399
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7600 +10%
2461
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7600 +8%
6468
6013
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7600 +6%
981
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7600 +5%
3392
3236
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|224 долларов
|225 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i5-7600
|i5-6600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7600
|Сайт Intel Core i5 6600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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