Intel Core i5 7600K против i5 10600K
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7600K на 3.8 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7600K
- На 27% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
427
Core i5 10600K +17%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
1568
Core i5 10600K +127%
3553
Passmark CPU (одноядерный)
2534
Core i5 10600K +15%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
6735
Core i5 10600K +113%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
1247
Core i5 10600K +5%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4171
Core i5 10600K +62%
6757
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|243 долларов
|262 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-7600K
|i5-10600K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7600K
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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