Intel Core i5 7600K против i5 7600
Что лучше: Intel Core i5 7600K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 7600 на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
50
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7600K
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7600
- На 29% ниже чем у Core i5 7600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
427
Cinebench R20 (многоядерный)
1568
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7600K +3%
2534
2461
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7600K +4%
6735
6468
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7600K +27%
1247
981
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7600K +23%
4171
3392
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|243 долларов
|224 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-7600K
|i5-7600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7600K
|Сайт Intel Core i5 7600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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