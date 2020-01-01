Intel Core i5 7640X против AMD Ryzen 5 3600X
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7640X на 4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Cinebench R20 (многоядерный)
3854
Passmark CPU (одноядерный)
2478
Ryzen 5 3600X +8%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
6357
Ryzen 5 3600X +188%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
Ryzen 5 3600X +1%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
4132
Ryzen 5 3600X +66%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|242 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-7640X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|39x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|112 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7640X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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