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Intel Core i5 7640X против AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5 7640X
Intel Core i5 7640X
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7640X на 4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 7640X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7640X
6357
Ryzen 5 3600X +188%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7640X
4132
Ryzen 5 3600X +66%
6869

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7640X и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 242 долларов 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i5-7640X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 39x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 112 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7640X Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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