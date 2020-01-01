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Intel Core i5 7640X против i3 9100F

Intel Core i5 7640X
Intel Core i5 7640X
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: Intel Core i5 7640X на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 7640X
Причины выбрать Intel Core i5 7640X
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 42% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 65 vs 112 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7640X +14%
1229
Core i3 9100F
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7640X +14%
4132
Core i3 9100F
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7640X и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 242 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i5-7640X i3-9100F
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 39x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 112 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7640X Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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