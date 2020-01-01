Intel Core i5 7640X против i3 9100F
Что лучше: Intel Core i5 7640X на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7640X
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 42% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 65 vs 112 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
1160
Passmark CPU (одноядерный)
2478
Core i3 9100F +1%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
6357
Core i3 9100F +6%
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7640X +14%
1229
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7640X +14%
4132
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|242 долларов
|122 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-7640X
|i3-9100F
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|39x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|112 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7640X
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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