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Intel Core i5 8210Y против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i5 8210Y
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i5 8210Y
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 8210Y
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
  • На 53% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 2.46 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 736 и 660 баллов
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8210Y
608
Ryzen 5 3500U +147%
1500
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8210Y
1714
Ryzen 5 3500U +16%
1992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8210Y
2878
Ryzen 5 3500U +151%
7227
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8210Y
1459
Ryzen 5 3500U +42%
2077

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8210Y и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 октября 2018 6 января 2019
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake-Y Zen+
Номер модели i5-8210Y -
Сокет BGA-1515 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 617 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.3 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8210Y Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 10 12

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Комментарии

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