Intel Core i5 8210Y против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
- На 53% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 2.46 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 736 и 660 баллов
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
314
Ryzen 5 3500U +15%
362
Cinebench R20 (многоядерный)
608
Ryzen 5 3500U +147%
1500
Passmark CPU (одноядерный)
1714
Ryzen 5 3500U +16%
1992
Passmark CPU (многоядерный)
2878
Ryzen 5 3500U +151%
7227
Geekbench 5 (одноядерный)
671
Ryzen 5 3500U +12%
749
Geekbench 5 (многоядерный)
1459
Ryzen 5 3500U +42%
2077
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 октября 2018
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake-Y
|Zen+
|Номер модели
|i5-8210Y
|-
|Сокет
|BGA-1515
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 617
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.3 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8210Y
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1