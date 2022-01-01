Intel Core i5 8210Y против Apple M1
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
- На 50% ниже чем у Apple M1 пиковое энергопотребление – 7 vs 14 Ватт
- На 12% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 792 балла
- На 34.95 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
850
Apple M1 +79%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
1591
Apple M1 +391%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
1730
Apple M1 +119%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
2853
Apple M1 +419%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
795
Apple M1 +120%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
1608
Apple M1 +521%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|30 октября 2018
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Amber Lake-Y
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-8210Y
|-
|Сокет
|BGA-1515
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 617
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|2
|8
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|16x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 617
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-2133
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.3 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8210Y
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|-
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