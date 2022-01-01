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Intel Core i5 8210Y против Apple M1

Intel Core i5 8210Y
VS
Apple M1
Intel Core i5 8210Y
Apple M1

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 8210Y
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
  • На 50% ниже чем у Apple M1 пиковое энергопотребление – 7 vs 14 Ватт
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 792 балла
  • На 34.95 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 8210Y
850
Apple M1 +79%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8210Y
1591
Apple M1 +391%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8210Y
1730
Apple M1 +119%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8210Y
2853
Apple M1 +419%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8210Y
795
Apple M1 +120%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8210Y
1608
Apple M1 +521%
9984
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8210Y и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 30 октября 2018 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Amber Lake-Y Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-8210Y -
Сокет BGA-1515 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 617 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 8
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 617 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 8210Y
0.4 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.3 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8210Y -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 10 -

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Конкуренты

1. Core i5 8210Y или Core i3 1115G4
2. Apple M1 или M1 Max
3. Apple M1 или Core i5 1135G7
4. Apple M1 или Ryzen 5 5600H
5. Apple M1 или M1 Pro
6. Apple M1 или Ryzen 7 5700U

Комментарии

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