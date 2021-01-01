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Intel Core i5 8210Y против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i5 8210Y
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i5 8210Y
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 8210Y
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
  • На 22% ниже чем у Intel Core i3 1000NG4 пиковое энергопотребление – 7 vs 9 Ватт
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4-3733
  • На 25 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1054 и 660 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8210Y и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 октября 2018 20 марта 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake-Y Ice Lake Y
Номер модели i5-8210Y i3-1000NG4
Сокет BGA-1515 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 617 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.6 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-2133 LPDDR4-3733
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.3 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8210Y Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 10 16

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Комментарии

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