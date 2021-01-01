Intel Core i5 8210Y против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
- На 22% ниже чем у Intel Core i3 1000NG4 пиковое энергопотребление – 7 vs 9 Ватт
- На 12% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4-3733
- На 25 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1054 и 660 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
314
355
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8210Y +3%
608
Passmark CPU (одноядерный)
1714
2044
Passmark CPU (многоядерный)
2878
4352
Geekbench 5 (одноядерный)
671
1065
Geekbench 5 (многоядерный)
1459
2080
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 октября 2018
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake-Y
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-8210Y
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1515
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 617
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8210Y
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|16
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