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Intel Core i5 8210Y против i3 1115G4

Intel Core i5 8210Y
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 8210Y
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 8210Y
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
  • На 75% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 7 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 95% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 660 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8210Y
1714
Core i3 1115G4 +59%
2719
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8210Y
2878
Core i3 1115G4 +122%
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8210Y
1459
Core i3 1115G4 +66%
2419

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8210Y и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 октября 2018 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 281 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake-Y Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8210Y i3-1115G4
Сокет BGA-1515 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 617 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 17-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8210Y Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 10 16

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Комментарии

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