Intel Core i5 8210Y против i3 1115G4
Что лучше: Intel Core i5 8210Y на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
- На 75% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 7 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 95% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 660 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
314
Core i3 1115G4 +61%
506
Cinebench R20 (многоядерный)
608
Core i3 1115G4 +60%
973
Passmark CPU (одноядерный)
1714
Core i3 1115G4 +59%
2719
Passmark CPU (многоядерный)
2878
Core i3 1115G4 +122%
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
671
Core i3 1115G4 +94%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
1459
Core i3 1115G4 +66%
2419
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 октября 2018
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake-Y
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-8210Y
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1515
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 617
|Intel Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|17-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8210Y
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|16
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