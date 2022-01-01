Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 3 3300U
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 3 3300U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 57% ниже чем у Ryzen 3 3300U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300U
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
903
Ryzen 3 3300U +1%
915
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8250U +28%
3105
2435
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +1%
1934
1919
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +2%
5999
5908
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8250U +9%
862
789
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +17%
2876
2453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2017
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Picasso
|Номер модели
|i5-8250U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт AMD Ryzen 3 3300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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