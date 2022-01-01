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Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 3 3300U

Intel Core i5 8250U
VS
AMD Ryzen 3 3300U
Intel Core i5 8250U
AMD Ryzen 3 3300U

Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 3 3300U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300U and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 3 3300U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8250U +28%
3105
Ryzen 3 3300U
2435
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +17%
2876
Ryzen 3 3300U
2453
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и AMD Ryzen 3 3300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2017 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake R Picasso
Номер модели i5-8250U -
Сокет BGA-1356 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 8250U
0.38 терафлопс
Ryzen 3 3300U
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт AMD Ryzen 3 3300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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