Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 5 2500U
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 5 2500U на 2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
348
Cinebench R20 (многоядерный)
1202
Ryzen 5 2500U +7%
1290
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +5%
1949
1856
Passmark CPU (многоядерный)
6014
Ryzen 5 2500U +10%
6586
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8250U +6%
815
771
Geekbench 5 (многоядерный)
2583
Ryzen 5 2500U +5%
2711
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2017
|26 октября 2017
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Zen
|Номер модели
|i5-8250U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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