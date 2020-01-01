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Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U
1202
Ryzen 5 4600H +175%
3311
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1949
Ryzen 5 4600H +28%
2491
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
6014
Ryzen 5 4600H +144%
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2583
Ryzen 5 4600H +69%
4356

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2017 6 января 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Zen 2
Номер модели i5-8250U -
Сокет BGA-1356 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.6 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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