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Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 8250U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U
1214
Ryzen 7 4800U +152%
3065
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1961
Ryzen 7 4800U +30%
2546
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
5939
Ryzen 7 4800U +187%
17055
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2547
Ryzen 7 4800U +87%
4759

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2017 6 января 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Zen 2
Номер модели i5-8250U -
Сокет BGA-1356 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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