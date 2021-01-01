Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1150 и 864 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Cinebench R20 (многоядерный)
1240
Passmark CPU (одноядерный)
1959
Passmark CPU (многоядерный)
6090
Geekbench 5 (одноядерный)
864
Ryzen 7 5700U +36%
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
2641
Ryzen 7 5700U +121%
5826
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2017
|12 января 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Zen 2
|Номер модели
|i5-8250U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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