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Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 8250U
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i5 8250U
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1468 и 864 балла
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U
1240
Ryzen 7 5800H +283%
4744
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1959
Ryzen 7 5800H +60%
3126
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
6090
Ryzen 7 5800H +264%
22191
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2641
Ryzen 7 5800H +205%
8058

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2017 12 января 2021
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Zen 3
Номер модели i5-8250U -
Сокет BGA-1356 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 32x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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