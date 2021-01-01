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Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i5 8250U
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i5 8250U
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 86% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 58 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 864 балла
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 10.18 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U
1240
Ryzen 9 5950X +729%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1959
Ryzen 9 5950X +80%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
6090
Ryzen 9 5950X +665%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2641
Ryzen 9 5950X +551%
17204

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2017 8 октября 2020
Цена в момент релиза 297 долларов 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake R Zen 3
Номер модели i5-8250U -
Сокет BGA-1356 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Нет

Производительность

Количество ядер 4 16
Количество потоков 8 32
Частота 1.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 34x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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