Intel Core i5 8250U против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 864 балла
- На 30.75 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Apple M1 +16%
412
Cinebench R20 (многоядерный)
1240
Apple M1 +72%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
1959
Apple M1 +92%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
6090
Apple M1 +151%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
864
Apple M1 +104%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
2641
Apple M1 +189%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|21 августа 2017
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-8250U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|16x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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