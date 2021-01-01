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Intel Core i5 8250U против Apple M1

Intel Core i5 8250U
VS
Apple M1
Intel Core i5 8250U
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 864 балла
  • На 30.75 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8250U
356
Apple M1 +16%
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U
1240
Apple M1 +72%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1959
Apple M1 +92%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
6090
Apple M1 +151%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8250U
864
Apple M1 +104%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2641
Apple M1 +189%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 21 августа 2017 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-8250U -
Сокет BGA-1356 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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