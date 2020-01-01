Intel Core i5 8250U против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +105%
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +2%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +41%
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
815
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +32%
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-8250U
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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