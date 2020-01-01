Главная > Сравнения CPU > Core i5 8250U vs Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i5 8250U против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 20 марта 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Ice Lake Y
Номер модели i5-8250U i3-1000NG4
Сокет BGA-1356 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i5 8250U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях