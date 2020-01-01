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Intel Core i5 8250U против i3 10110U

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1949
Core i3 10110U +20%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +50%
6014
Core i3 10110U
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +50%
2583
Core i3 10110U
1725

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 21 августа 2019
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Comet Lake
Номер модели i5-8250U i3-10110U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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