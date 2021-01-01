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Intel Core i5 8250U против i3 1110G4

Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 8250U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 801 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +33%
3002
Core i3 1110G4
2250

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Tiger Lake UP4
Номер модели i5-8250U i3-1110G4
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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