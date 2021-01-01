Intel Core i5 8250U против i3 1125G4
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ LPDDR4x-3733
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1100 и 801 балл
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
353
Cinebench R20 (многоядерный)
1203
Passmark CPU (одноядерный)
1923
Core i3 1125G4 +33%
2551
Passmark CPU (многоядерный)
5951
Core i3 1125G4 +72%
10258
Geekbench 5 (одноядерный)
795
Core i3 1125G4 +37%
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
2954
Core i3 1125G4 +31%
3867
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i5-8250U
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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