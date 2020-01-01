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Intel Core i5 8250U против i3 5010U

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i3 5010U
Intel Core i3 5010U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или i3 5010U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5010U and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +147%
1202
Core i3 5010U
486
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +55%
1949
Core i3 5010U
1256
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +183%
6014
Core i3 5010U
2128
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +177%
2583
Core i3 5010U
931

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i3 5010U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 5 января 2015
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Broadwell
Номер модели i5-8250U i3-5010U
Сокет BGA-1356 BGA-1168
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i3 5010U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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