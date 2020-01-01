Intel Core i5 8250U против i3 6100
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или десктопный i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
10
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
43
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Core i3 6100 +4%
362
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +32%
1202
908
Passmark CPU (одноядерный)
1949
Core i3 6100 +14%
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +47%
6014
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i3 6100 +13%
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +23%
2583
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Skylake
|Номер модели
|i5-8250U
|i3-6100
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i3 6100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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