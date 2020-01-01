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Intel Core i5 8250U против i3 8300

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1949
Core i3 8300 +18%
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
6014
Core i3 8300 +4%
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +64%
2583
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake R Coffee Lake
Номер модели i5-8250U i3-8300
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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