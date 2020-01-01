Intel Core i5 8250U против i5 10300H
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 32% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Core i5 10300H +28%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1202
Core i5 10300H +76%
2113
Passmark CPU (одноядерный)
1949
Core i5 10300H +36%
2656
Passmark CPU (многоядерный)
6014
Core i5 10300H +48%
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i5 10300H +40%
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
2583
Core i5 10300H +57%
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-8250U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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