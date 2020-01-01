Intel Core i5 8250U против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 33% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +43%
1202
840
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +18%
1949
1645
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +14%
6014
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i5 1030NG7 +35%
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
2583
Core i5 1030NG7 +3%
2667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-8250U
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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