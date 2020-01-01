Intel Core i5 8250U против i5 1038NG7
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 1038NG7 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 46% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 12% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Core i5 1038NG7 +25%
435
Cinebench R20 (многоядерный)
1202
Core i5 1038NG7 +64%
1971
Passmark CPU (одноядерный)
1949
Core i5 1038NG7 +31%
2556
Passmark CPU (многоядерный)
6014
Core i5 1038NG7 +61%
9712
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i5 1038NG7 +48%
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
2583
Core i5 1038NG7 +69%
4361
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|4 мая 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-8250U
|i5-1038NG7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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