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Intel Core i5 8250U против i5 10400T

Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i5 10400T
Intel Core i5 10400T

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или десктопный i5 10400T с 6-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400T and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 57% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U
1202
Core i5 10400T +111%
2534
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2583
Core i5 10400T +69%
4356

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i5 10400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 297 долларов 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake R Comet Lake
Номер модели i5-8250U i5-10400T
Сокет BGA-1356 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.6 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i5 10400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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