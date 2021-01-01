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Intel Core i5 8250U против i5 11300H

Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 11300H

Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 57% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1371 и 878 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8250U
3081
Core i5 11300H +72%
5306
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U
1934
Core i5 11300H +49%
2874
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U
5893
Core i5 11300H +92%
11327
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2842
Core i5 11300H +65%
4693
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake R Tiger Lake H35
Номер модели i5-8250U i5-11300H
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 26-31x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8250U
0.38 терафлопс
Core i5 11300H +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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