Intel Core i5 8250U против i5 1145G7
Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- На 46% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.38 терафлопс
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1401 и 867 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
899
Cinebench R23 (многоядерный)
3090
Passmark CPU (одноядерный)
1941
Core i5 1145G7 +48%
2868
Passmark CPU (многоядерный)
5942
Core i5 1145G7 +79%
10638
Geekbench 5 (одноядерный)
851
Core i5 1145G7 +64%
1396
Geekbench 5 (многоядерный)
2678
Core i5 1145G7 +77%
4744
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-8250U
|i5-1145G7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|1.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|11-26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|3
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i5 1145G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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