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Intel Core i5 8250U против i5 1155G7

Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 1155G7

Что лучше: Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1155G7 and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1155G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1429 и 867 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U
2678
Core i5 1155G7 +75%
4686

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 8 июня 2021
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8250U i7-1155G7
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 10-25x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8250U
0.38 терафлопс
Core i5 1155G7 +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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