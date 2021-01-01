Intel Core i5 8250U против i5 8210Y
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или i5 8210Y с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 864 и 660 баллов
- На 4.2 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
- На 53% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8250U +13%
356
314
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +104%
1240
608
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +14%
1959
1714
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +112%
6090
2878
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8250U +29%
864
671
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +81%
2641
1459
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|30 октября 2018
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Amber Lake-Y
|Номер модели
|i5-8250U
|i5-8210Y
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1515
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 617
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR3L-1600, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|33.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Сайт Intel Core i5 8210Y
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|10
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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