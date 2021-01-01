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Intel Core i5 8250U против i5 8210Y

Intel Core i5 8250U
VS
Intel Core i5 8210Y
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8210Y

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8250U на 1.6 ГГц или i5 8210Y с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8210Y and 8250U
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 864 и 660 баллов
  • На 4.2 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
  • На 53% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +104%
1240
Core i5 8210Y
608
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8250U +14%
1959
Core i5 8210Y
1714
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8250U +112%
6090
Core i5 8210Y
2878
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8250U +81%
2641
Core i5 8210Y
1459

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8250U и i5 8210Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 30 октября 2018
Цена в момент релиза 297 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Amber Lake-Y
Номер модели i5-8250U i5-8210Y
Сокет BGA-1356 BGA-1515
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 617

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR3L-1600, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 33.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8250U Сайт Intel Core i5 8210Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 10
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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