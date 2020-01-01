Intel Core i5 8257U против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
389
Ryzen 5 4500U +14%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1559
Ryzen 5 4500U +26%
1960
Passmark CPU (одноядерный)
2296
Ryzen 5 4500U +7%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
8182
Ryzen 5 4500U +36%
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
908
Ryzen 5 4500U +16%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
3791
Ryzen 5 4500U +14%
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|9 июля 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-8257U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 645
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|1.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|14x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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