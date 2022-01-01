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Intel Core i5 8257U против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 8257U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 8257U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 8257U
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1351 и 923 балла
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 8257U
1003
Ryzen 5 5600H +38%
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8257U
4055
Ryzen 5 5600H +148%
10055
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8257U
2304
Ryzen 5 5600H +30%
2984
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8257U
7720
Ryzen 5 5600H +125%
17342
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8257U
3895
Ryzen 5 5600H +53%
5970
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8257U и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 9 июля 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Cezanne
Номер модели i5-8257U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 645 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 14x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 48 28
ROPs 6 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8257U
0.81 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8257U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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