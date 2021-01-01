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Intel Core i5 8257U против AMD Ryzen 7 4800HS

Intel Core i5 8257U
VS
AMD Ryzen 7 4800HS
Intel Core i5 8257U
AMD Ryzen 7 4800HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц или AMD Ryzen 7 4800HS с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800HS and 8257U
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.81 терафлопс
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1171 и 932 балла
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 8257U
1011
Ryzen 7 4800HS +23%
1245
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8257U
4086
Ryzen 7 4800HS +162%
10694
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8257U
2338
Ryzen 7 4800HS +12%
2628
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8257U
7811
Ryzen 7 4800HS +146%
19216
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8257U
3943
Ryzen 7 4800HS +78%
7019

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8257U и AMD Ryzen 7 4800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 9 июля 2019 16 марта 2020
Цена в момент релиза 320 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-8257U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 645 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.4 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 14x 29x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 48 28
ROPs 6 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8257U
0.81 терафлопс
Ryzen 7 4800HS +37%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8257U -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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