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Intel Core i5 8257U против Apple M1

Intel Core i5 8257U
VS
Apple M1
Intel Core i5 8257U
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 8257U
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 924 балла
  • На 30.75 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Core i5 8257U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 8257U
1004
Apple M1 +52%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8257U
4070
Apple M1 +92%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8257U
2339
Apple M1 +62%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8257U
7774
Apple M1 +90%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8257U
931
Apple M1 +88%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8257U
3867
Apple M1 +158%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8257U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 9 июля 2019 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-8257U -
Сокет BGA-1528 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 645 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 14x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 384 1024
TMUs 48 64
ROPs 6 32
Вычислительные блоки 48 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 8257U
0.81 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8257U -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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